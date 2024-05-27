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Надаль прояснил ситуацию со своей дальнейшей карьерой

Испанский теннисист Надаль: надеюсь, что вернусь в Париж на Олимпиаду

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после поражения от немецкого спортсмена Александра Зверева в матче первого круга Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») поделился размышлениями о своей дальнейшей карьере. Его слова передает Sport24.

«Может, еще через два месяца я скажу, что хватит. Пока я этого не чувствую. Надеюсь, что вернусь в Париж на Олимпиаду. Эта идея меня мотивирует. Не знаю, будет ли это мое последнее появление на «Ролан Гаррос». Если так, то мне все понравилось. Болельщики были великолепны, мои ощущения сложно описать», — заявил Надаль.

Поединок, который продолжался 3 часа 4 минуты, завершился в трех сетах с результатом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. Надаль не сумел выиграть ни одной партии.

Стоит отметить, что Надаль 14 раз в карьере выигрывал «Ролан Гаррос» — это самый удачный турнир серии Большого шлема в его карьере. Всего испанский теннисист в карьере одержал 22 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Он — обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде (победа на всех турнирах Большого шлема и олимпийское золото не в один год).

Ранее вторая ракетка мира подтвердил отношения с российской теннисисткой.

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