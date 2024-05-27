«Пошли вразнос»: в Совфеде и Госдуме назвали русофобским приемом ограничение для дипломатов

Российские дипломаты всегда были под жестким прессингом польской службы безопасности и МВД, заявил в беседе с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал введение властями Польши ограничения на передвижение дипломатов РФ по стране.

«Во-первых, нужно ответить обязательно симметрично, а может быть даже жестче. Во-вторых, я думаю, что и без этих мер там не очень сладко жилось нашим дипломатам. Они везде были под ограничением, под жестким прессингом польской службы безопасности и МВД. Думаю, поляки уже не знают, что придумать, лишь бы нанести России какой-то чувствительный удар. И войска готовы вводить, как они заявляют, и оружие поставляют, продолжают практику использования добровольцев против России. Сейчас вот придумали с дипломатами. У нас и так отношения близки к нулю. Хотя поляки там, где им выгодно с точки зрения экономики, энергоресурсов, всегда готовы и подписать соглашение, и сделки проводить. Но тем не менее понятно, что они пошли вразнос, и, к сожалению, забыли все, что нас связывало — общая борьба с фашизмом. Мы освободили Польшу от Гитлера в свое время. Это в прошлом, а нынешнее поколение выросло на дрожжах русофобии, причем настолько агрессивной, что потребуется еще длительный период, чтобы вылечить польское общество от такой ненависти к нашей стране», — сказал Джабаров.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также увидел в решении Польши по отношению к российским дипломатам русофобский прием.

«Варшава идет в антироссийском фарватере Вашингтона и копирует враждебные русофобские приемы. Ограничение на передвижение дипломатов РФ по стране – один из них. Фактически это станет очередной мерой давления на сотрудников российской дипмиссии в Польше. Россия, уверен, адекватно и соразмерно ответит на эти недружественные шаги», — заявил Слуцкий.

27 мая руководитель министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава вводит ограничения на передвижение российских дипломатов по стране. Они смогут находиться только внутри столичного региона (Мазовецкого воеводства).

Министр добавил, что данная мера не касается посла Российской Федерации Сергея Андреева.

Перед этим Сикорский принял решение завершить миссии послов более чем в 50 странах и отозвал кандидатов, выдвинутых предыдущим руководством министерства.

МИД России уже анонсировал ответ РФ Польше на ограничения для своих дипломатов.

Ранее немецкий политолог указал на страх Польши и Прибалтики перед ВС РФ.