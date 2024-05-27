Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде, 27 мая 2024 года

«Еще не было таких случаев»: генерал-майор Попов останется в СИЗО, несмотря на просьбы СК Военный суд повторно отказал генерал-майору Попову в освобождении из СИЗО

Генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве с металлом для оборонных сооружений, не выпустили из «Лефортово» даже со второй попытки. О его переводе под домашний арест просила не только защита, но и сам Следственный комитет. В странностях дела Ивана Попова разбиралась «Газета.Ru».

«При активном сотрудничестве со следствием»

235-й гарнизонный военный суд отказался удовлетворить ходатайство следствия об освобождении из СИЗО Ивана Попова, бывшего командующего 58-й общевойсковой армией.

Следователи просили смягчить меру пресечения, так как учли характеризующие фигуранта данные и иные обстоятельства, установленные при расследовании.

Главные ставки, судя по всему, делали на «иные обстоятельства», так как о переводе генерала под домашний арест еще в пятницу, 24 мая, просили и его адвокаты, также апеллируя к достижениям Попова. Тогда суд это веским аргументом не счел.

«Решение об аресте 235-го гарнизонного военного суда законно и обосновано, — заявил судья. — Это решение оставлено в силе даже с учетом ваших положительных характеристик».

По словам защиты, о смягчении меры пресечения, причем еще до истечения срока ареста, СКР просит крайне редко.

«На моей практике еще не было таких случаев, чтобы следователь ходатайствовал перед судом об изменении меры пресечения вскоре после ее избрания. Как правило, он дожидается истечения срока предыдущего решения, — сказал «Газете.Ru» адвокат Дмитрий Волохов. — Подобное поведение следователя логично или при тяжелой болезни обвиняемого, или при активном сотрудничестве со следствием».

Еще более странно, по словам адвоката, когда суд отказывается смягчать меру, хотя об этом просит следователь.

«Когда следователь, который заинтересован в расследовании, ходатайствует о смягчении меры ввиду новых обстоятельств, суд обязан его поддержать, потому что он должен лишь гарантировать соблюдение законности и обеспечения конституционных прав обвиняемого, — говорит Волохов. — А выходит, он вместо СКР занимает позицию обвинения, это абсурд».

До статьи не хватало ставок

Новая информация в деле Попова действительно появилась. В пятницу «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщил, что изначально в материалах дела о мошенничестве фигурировал другой генерал, тоже участник СВО.

До начала полноценного расследования он погиб, его удостоили звания Героя России посмертно, и следствие переключилось на Попова.

Внимание к нему СКР обосновал тем, что первый фигурант якобы перевел часть незаконно полученных средств на банковскую карту Попова. Речь шла о 500 тыс. руб. Сам обвиняемый заявил, что эти деньги взял в долг.

Для квалификации дела по четвертой части (особо крупный размер) следствию не хватало как минимум полмиллиона. В ходе обысков дома у генерала недостающей суммы не нашли. Тогда у обвиняемого изъяли телефон и обратили внимание, что Попов проиграл около 30 млн руб. на ставках. В СКР предположили, что это и могли быть откаты от махинаций.

Официальное обвинение Попову предъявили прямо накануне заседания, где рассматривалась его жалоба на арест. По версии следствия, он причастен к похищению более 1,7 тыс. тонн металлических изделий, которые были закуплены для гуманитарной помощи военным. Из них должны были сделать инженерные оборонительные сооружения. Стоимость конструкций оценили в 130 млн руб. Преступление, как предполагается, было совершено еще в 2023 году.

«Когда его сняли — мы обалдели»

Попов свою вину отрицает. На заседании 24 мая, где рассматривалась его апелляционная жалоба, он спокойно сидел рядом с адвокатом. Обращаясь к журналистам, назвал происходящее шоу. На вопрос судьи, хочет ли он что-то уточнить, ответил: «Нет, ваша честь, бывало и хуже». Подавать кассационную жалобу на решение суда не стал.

После того, как суд повторно отказался переводить его из СИЗО под домашний арест, Попов только посмеялся. Видео с его реакцией опубликовал Telegram-канал Shot.

В сети с момента задержания генерала, 17 мая, развернулись бурные дискуссии по поводу его уголовного дела. Многие отметили, что Попов известен как грамотный офицер.

«У меня ребята воевали под его командованием. Когда в Запорожье началось наступление ВСУ, был полный треш, и ему удалось остановить наступление, — рассказал в беседе с «Газетой.Ru» доброволец Антон. — Когда его сняли — мы обалдели. Мы сами стояли при нем в Запорожье, в нашем батальоне ни одного 200-го Груз 200 — кодированное обозначение для перевозки тела военнослужащего к месту захоронения не было за полтора месяца, он так грамотно ставил оборону».

Отец Попова предположил, что дело в его отношении возбудили из-за высказанной «правды» начальству.

По мнению адвоката Дмитрия Зацаринского, дело в отношении Попова — лишь часть масштабной чистки в Минобороны.

«Шойгу сместили, началась серия задержаний, и, думаю, они продолжатся, — сказал адвокат «Газете.Ru». — Компромат на команду был давно, многие события, о которых говорится в делах, еще от 2020 года, просто ход им дали только сейчас».

Третий после ухода Шойгу

С начала специальной военной операции, в мае 2022 года, Ивана Попова назначили начальником штаба 11-го армейского корпуса в Калининградской области.

В марте 2023-го он получил звание генерал-майора и стал командующим 58-й общевойсковой армией. Спустя всего пару месяцев стало известно об его отстранении.

Его дело стало третьим громким расследованием в отношении высокопоставленных сотрудников Минобороны после ухода Сергея Шойгу с поста главы министерства.

Ранее были задержаны экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов и начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов. Их заподозрили в получении взяток.