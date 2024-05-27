Французский портал назвал трех главных талантов РПЛ

Французский портал Footmercato назвал трех главных талантов Российской премьер-лиги (РПЛ), которые могли бы заиграть в европейском чемпионате.

По мнению источника, это 21-летний нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, 19-летний полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев и 19-летний вингер «Крыльев Советов» Никита Салтыков.

Чемпионом России в сезоне-2023/24 стал петербургский «Зенит», который завоевал этот трофей в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью или проиграл.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо», в составе которого играет Тюкавин, со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

«Локомотив» с Пиняевым стал четвёртым (53), «Крылья Советов» с Салтыковым оказались на девятой позиции (41).

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