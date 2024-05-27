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Названы продукты, помогающие наладить режим сна

Frontiers: фрукты и овощи помогают восстановить оптимальную длительность сна

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Shutterstock

Ученые из Хельсинкского университета в Финляндии в составе научного коллектива обнаружили, что большая доля фруктов и овощей в рационе коррелирует с нормальной (от семи до девяти часов) продолжительностью ночного отдыха. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

В исследовании приняли участие 5043 взрослых человека в возрасте 18 лет и старше. Добровольцы заполнили вопросники из 134 пунктов, предоставив данные о привычном рационе питания и качестве сна. Также испытуемые сообщили о своих хронотипах (предпочтительном времени сна) и типичной продолжительности ночного отдыха.

Большинство участников (61,7%) отнесли себя к промежуточному хронотипу, в то время как 22,4% указали, что они относятся к утреннему типу, а 15,9% — к вечернему. Первые лучше спят по вечерам, вторые — с 22:00-00:00 до 6:00-8:00, а третьи — по утрам. Испытуемые были разделены на три группы в соответствии с продолжительностью сна — короткой (менее семи часов в день), нормальной (от семи до девяти часов в день) и длительной (более девяти часов в день).

Анализ рациона участников показал, что люди, потребляющие достаточно (более 400 граммов в день) овощей и фруктов с большей вероятностью проводили во сне оптимальное количество времени (семь-девять часов). Добровольцы, которые спали недостаточно, ели меньше листовых овощей, корнеплодов, огурцов и помидоров. Уровни потребления капусты, грибов, лука, гороха и фасоли не коррелировали с определенной продолжительностью сна. Также ученые обнаружили, что испытуемые с нормальной продолжительностью сна ели больше яблок, чем те, кто регулярно спал долго.

Ранее врач рассказал об особенности сна, которая требует обращения к врачу.

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