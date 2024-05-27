Военная операция на Украине, день 824-й

В Украине началась работа по набору новобранцев в местах лишения свободу.
Фото общения с группой заключенных опубликовал представитель отдельного штурмбатальона «Да Винчи» Дмитрий Савченко.
Средний возраст украинских военных на фронте составляет 43-45 лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника.
Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев, уехавший в зону боевых действий на Украине после того, как против него возбудили уголовное дело о мошенничестве, получил орден Мужества. Об этом он сам рассказал в своем Telegram-канале.
Свыше 70 солдат Вооруженных сил Украины сдались в плен российским военнослужащим в боях за село Берестовое Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Российские войска с начала года сбросили на территорию Украины почти 10 тыс. управляемых авиационных бомб, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
«Наша страна нуждается в большем количестве современных систем ПВО и авиации. Мы ежедневно и при каждом удобном случае говорим об этом с нашими союзниками», — написал министр на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Нехватка взрывчатых веществ — одна из причин проблем с поставками 1 млн артиллерийских снарядов Украине от стран Евросоюза. Об этом сообщает британское издание The Economist со ссылкой на экспертов.
Эстония сделает все возможное, чтобы поставить Россию на колени. Об этом заявил президент страны Алар Карис в интервью Yle. Карис высказал мнение, что «самое главное сейчас — остановить российскую военную машину».
«Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию и [российского президента Владимира] Путина на колени», — пообещал он.
По его мнению, только после этого могут начаться серьезные дискуссии о прекращении военных действий на Украине.
❗️ Водитель пожарной части погиб в результате ночной атаки беспилотников на Орловскую область, еще три человека пострадали, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Один дрон упал на территорию заправки в городе Ливны, повреждения получил фасад административного здания. Для устранения повреждений на место прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города. В момент их работы на территории АЗС упал еще один беспилотник.
⚡️ В течение ночи над территорией РФ были сбиты 12 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
Средства ПВО уничтожили по одному БПЛА над Брянской и Белгородской областями, четыре — над Краснодарским краем, еще шесть были уничтожены и перехвачены над Орловской областью.