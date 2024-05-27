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Политика

Военная операция на Украине, день 824-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 824-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
12 украинских беспилотников сбито над Брянской, Белгородской и Орловской областями, а также Кубанью, сообщило Минобороны России. Президент Эстонии Алар Карис заявил о намерении поставить Россию на колени. Нехватка взрывчатки — одна из причин проблем с поставками 1 млн артиллерийских снарядов Украине от стран ЕС, пишет The Economist. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:46

В Украине началась работа по набору новобранцев в местах лишения свободу.

Фото общения с группой заключенных опубликовал представитель отдельного штурмбатальона «Да Винчи» Дмитрий Савченко.

08:41

Средний возраст украинских военных на фронте составляет 43-45 лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника.

08:40

Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев, уехавший в зону боевых действий на Украине после того, как против него возбудили уголовное дело о мошенничестве, получил орден Мужества. Об этом он сам рассказал в своем Telegram-канале.

08:36

Свыше 70 солдат Вооруженных сил Украины сдались в плен российским военнослужащим в боях за село Берестовое Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

08:30

08:21

Российские войска с начала года сбросили на территорию Украины почти 10 тыс. управляемых авиационных бомб, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Наша страна нуждается в большем количестве современных систем ПВО и авиации. Мы ежедневно и при каждом удобном случае говорим об этом с нашими союзниками», — написал министр на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

08:13

Нехватка взрывчатых веществ — одна из причин проблем с поставками 1 млн артиллерийских снарядов Украине от стран Евросоюза. Об этом сообщает британское издание The Economist со ссылкой на экспертов.

08:07

Эстония сделает все возможное, чтобы поставить Россию на колени. Об этом заявил президент страны Алар Карис в интервью Yle. Карис высказал мнение, что «самое главное сейчас — остановить российскую военную машину».

«Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию и [российского президента Владимира] Путина на колени», — пообещал он.

По его мнению, только после этого могут начаться серьезные дискуссии о прекращении военных действий на Украине.

08:04

❗️ Водитель пожарной части погиб в результате ночной атаки беспилотников на Орловскую область, еще три человека пострадали, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Один дрон упал на территорию заправки в городе Ливны, повреждения получил фасад административного здания. Для устранения повреждений на место прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города. В момент их работы на территории АЗС упал еще один беспилотник.

08:01

⚡️ В течение ночи над территорией РФ были сбиты 12 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Средства ПВО уничтожили по одному БПЛА над Брянской и Белгородской областями, четыре — над Краснодарским краем, еще шесть были уничтожены и перехвачены над Орловской областью.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 824-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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