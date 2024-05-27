Военная операция на Украине, день 824-й

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Эстония сделает все возможное, чтобы поставить Россию на колени. Об этом заявил президент страны Алар Карис в интервью Yle. Карис высказал мнение, что «самое главное сейчас — остановить российскую военную машину».

«Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию и [российского президента Владимира] Путина на колени», — пообещал он.

По его мнению, только после этого могут начаться серьезные дискуссии о прекращении военных действий на Украине.