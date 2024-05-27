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В России объявили в розыск двух латвийских министров

Глав МВД и минобрнауки Латвии объявили в розыск в России

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Александр Кряжев/РИА Новости

Главы МВД и минобрнауки Латвии Рихардс Козловскис и Анда Чакша объявлены в розыск в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные базы российского МВД.

«Рихардс Козловскис, 26.5.1969. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе.

Также в базе розыска находится министр образования и науки Латвии Анда Чакша. С 2016 по 2019 год она занимала должность министра здравоохранения Латвии.

Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск бывшего главу внешнеполитического ведомства Эстонии и экс-шефа эстонской полиции. В базу розыска МВД внесен Урмас Рейнсалу, в 2022-2023 годах являвшийся министром иностранных дел прибалтийского государства. Также разыскивается бывший генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Эльмар Вахер. До этого в России был объявлен в розыск один из идеологов нацизма на Украине Владимир Вятрович. В 2014 году он возглавил Украинский институт национальной памяти, занимающийся кампаниями по декоммунизации и дерусификации.

Ранее власти Латвии потребовали от 34 россиян покинуть страну.

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