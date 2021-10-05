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Правительство готовит постановление об общих требованиях об оплате труда педагогов

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что правительство России готовит постановление об общих требованиях к оплате труда педагогов государственных и муниципальных школ. Она отметила, что пилотный проект планируется запустить в шести регионах РФ. Об этом Матвиенко рассказала в интервью »Российской газете» , приуроченном ко Дню учителя.

«В настоящее время готовится постановление правительства, которое установит общие требования к оплате труда педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций», — сообщила сенатор.

По словам Матвиенко, низкая зарплата преподавателей в значительной части регионов серьезно сказывается на престиже учительской профессии, практическом обеспечении качества и доступности образования.

«По этой причине молодежь, выпускники педагогических вузов неохотно идут в школы. Что чревато в перспективе старением учительского корпуса», — сказала она.

Помимо этого, Матвиенко отметила другое негативное следствие — межрегиональную миграцию педагогов.

«Их переток из субъектов Федерации с низкой оплатой труда в субъекты, где она выше», — отметила спикер.

Ранее президент России Владимир Путин предложил объявить 2023 год Годом педагога. Президент России также подчеркнул, что необходимо совершенствовать оплату труда педагогов, но исходя из бюджетных возможностей.

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