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В Минобороны Литвы испугались появления в Сейме пророссийской партии

Министр обороны Литвы Касчюнас: в Сейме может появиться пророссийская партия

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Целью кандидата в президенты Литвы Эдуардаса Вайткуса может оказаться создание пророссийской партии в парламенте (Сейме) страны. Своими опасениями поделился глава литовского министерства обороны Лауринас Касчюнас, чьи слова приводит Delfi.

«Цель может заключаться в том, чтобы впервые в истории Литвы создать откровенно пророссийскую силу», — предполагает министр.

Согласно его информации, до этого в истории республики уже создавались фракции, которые заигрывали с пророссийскими позициями. Но ни одна из таких политических сил на стратегическом уровне не ставила под сомнение ни нахождение в составе НАТО, ни взаимоотношения с Россией.

По мнению главы ведомства, появление в литовском Сейме пророссийской партии оказалось бы выгодно Российской Федерации.

В конце апреля Касчюнас заявлял, что Запад не должен давать России «право вето» на расширение НАТО.

Ранее сообщалось, что в Литве хотят защититься от России «испанскими лошадьми».

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