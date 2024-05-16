В Минобороны Литвы испугались появления в Сейме пророссийской партии

Целью кандидата в президенты Литвы Эдуардаса Вайткуса может оказаться создание пророссийской партии в парламенте (Сейме) страны. Своими опасениями поделился глава литовского министерства обороны Лауринас Касчюнас, чьи слова приводит Delfi.

«Цель может заключаться в том, чтобы впервые в истории Литвы создать откровенно пророссийскую силу», — предполагает министр.

Согласно его информации, до этого в истории республики уже создавались фракции, которые заигрывали с пророссийскими позициями. Но ни одна из таких политических сил на стратегическом уровне не ставила под сомнение ни нахождение в составе НАТО, ни взаимоотношения с Россией.

По мнению главы ведомства, появление в литовском Сейме пророссийской партии оказалось бы выгодно Российской Федерации.

В конце апреля Касчюнас заявлял, что Запад не должен давать России «право вето» на расширение НАТО.

Ранее сообщалось, что в Литве хотят защититься от России «испанскими лошадьми».