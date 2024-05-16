Путин и Си Цзиньпин продолжили неформальное общение после переговоров

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по окончании переговоров продолжили неформальное общение, сообщает РИА Новости.

Встреча двух лидеров проходит в резиденции Чжуннаньхай, отмечается в материале.

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине завершились. Встреча продлилась почти 2,5 часа. Глава КНР на встрече с Путиным заявил, что за 75 лет отношения Китая и России стали еще крепче. По его словам, Китай будет продолжать углублять политическое взаимодоверие с Россией.

С российской стороны в переговорах принимали участие глава министерства иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, первый вице-премьер Денис Мантуров, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, помощник президента Юрий Ушаков, российский посол в Китае Игорь Моргулов, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ России Эльвира Набиуллина и глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Ранее Маск прокомментировал визит Путина в Китай.