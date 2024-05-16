Валерий Кипелов оценил патриотические песни Shaman: «На злобу дня»

Рок-музыкант Валерий Кипелов в беседе с mk.ru похвалил песни Shaman на патриотическую тематику.

«Некоторые уверены, что это сказывается конъюнктура, что это сделано на злобу дня. Например, говоря о современной патриотической песне, любят обсуждать Шамана. Не знаю, но, например, когда я услышал его песню «Встанем» — у меня подступили слезы», — заверил Кипелов.

При этом артист выразил мнение, что Россия не «потеряет» это направление в музыке. По мнению Кипелова, сложно написать хорошую патриотическую композицию на заказ, так как подобная музыка должна исходить от души. В качестве примера рокер привел барда Владимира Высоцкого, который не был на войне, но очень проникновенно и искренне писал на военную тематику.

«Многие даже ошибочно думали, что он был участником войны, хотя на самом деле он знал о ней по рассказам родственников, знакомых. Можно ли сделать что-то похожее под заказ — не уверен. Мы, например, такого никогда не делали», — резюмировал Кипелов.

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