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Дочь Заворотнюк сообщила, когда вернется в Россию

Дочь Заворотнюк Анна сообщила, что прилетит в Москву до конца мая

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anna_zavorotnyuk/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в скором времени прилетит в Россию.

Заворотнюк-младшая вернется в Москву до конца мая.

В декабре 2022 года Заворотнюк-младшая переехала в Дубай. Она рассказывала, что уехала в другую страну из-за работы мужа. Девушка добавила, что не переживает из-за жизни в чужом государстве, так как находится там не одна, а с возлюбленным. Также дочь артистки призналась, что большое количество ее друзей тоже переехали в другую страну.

Заворотнюк-младшая призналась, что ей нравится жить в Дубае. Она сообщила, что любит этот город.

15 декабря 2024-го Заворотнюк-младшая дала редкий комментарий о болезни своей матери. Она уточнила, что состояние актрисы оставляет желать лучшего, однако оно стабильное.

В 2018 году стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Артистка не выходит на связь с подписчиками в соцсетях и не появляется на светских мероприятиях. Летом 2019 года в СМИ начали появляться сообщения о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Заворотнюк.

Ранее дочь Заворотнюк подхватила вирус в Дубае.

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