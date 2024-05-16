Дочь Заворотнюк сообщила, когда вернется в Россию

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в скором времени прилетит в Россию.

Заворотнюк-младшая вернется в Москву до конца мая.

В декабре 2022 года Заворотнюк-младшая переехала в Дубай. Она рассказывала, что уехала в другую страну из-за работы мужа. Девушка добавила, что не переживает из-за жизни в чужом государстве, так как находится там не одна, а с возлюбленным. Также дочь артистки призналась, что большое количество ее друзей тоже переехали в другую страну.

Заворотнюк-младшая призналась, что ей нравится жить в Дубае. Она сообщила, что любит этот город.

15 декабря 2024-го Заворотнюк-младшая дала редкий комментарий о болезни своей матери. Она уточнила, что состояние актрисы оставляет желать лучшего, однако оно стабильное.

В 2018 году стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Артистка не выходит на связь с подписчиками в соцсетях и не появляется на светских мероприятиях. Летом 2019 года в СМИ начали появляться сообщения о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Заворотнюк.

Ранее дочь Заворотнюк подхватила вирус в Дубае.