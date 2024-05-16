ЕК профинансирует научные исследования в области обороны ЕС

Еврокомиссия профинансирует научные исследования в области обороны ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад комиссии.

Отмечается, что деньги направят из специального Европейского оборонного фонда по исследованиям и развитию (EDF). Объем финансирования составит €1 млрд. Исследования будут проводиться в области киберзащиты, ведения наземных, воздушных и морских сражений, защиты космических объектов, химической, биологической, ядерной и радиологической защиты, а также противодействия БПЛА.

«Еврокомиссия объявила итоги конкурса заявок на общую сумму в 1,031 миллиарда евро из фондов ЕС для поддержки 54 перспективных совместных европейских проектов в области оборонных исследований и разработок», — говорится в сообщении.

До этого в Еврокомиссии назвали условие выделения помощи Украине. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Также комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон говорил, что ЕС частично перешел к военной экономике из-за Украины.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.