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Телескоп «Хаббл» сфотографировал необычную галактику, похожую на рыбацкий невод

ЕКА: появилось изображение сетевидной структуры галактики NGC 4753

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ESA

Астрономы Европейского космического агентства (ЕКА) с помощью орбитального телескопа «Хаббл» запечатлели необычную линзовидную галактику NGC 4753, расположенную в 60 млн световых лет от Земли. Звездное скопление напоминает рыболовную сеть. Исследование опубликовано на официальном сайте ЕКА.

Линзовидные галактики представляют собой нечто среднее между спиральными и эллиптическими галактиками.

NGC 4753 расположена в Облаке Девы II, включающем в себя группу из примерно 100 галактик и галактических скоплений.

Считается, что NGC 4753 оказалась продуктом галактического слияния более крупной галактики и соседнего карликового спутника примерно 1,3 млрд лет назад.

Когда галактики сближались друг с другом, гравитационные силы более крупной галактики, вероятно, притягивали звезды, газ и пыль от ее меньшего соседа, что привело к искривленной эллиптической форме и отчетливым пылевым полосам, наблюдаемым сегодня.

Астрономы отметили, среди пылевых нитей галактики, звезд и ярко-белого ядра скрывается темная материя, которая, как полагают, составляет большую часть массы структуры и сконцентрирована в слегка сплюснутом сферическом гало.

Наблюдения за NGC 4753 также позволили предположить, что в галактике взорвалась сверхновая типа Ia, вспыхнув в 5 млрд раз ярче Солнца.

Ранее ученые раскрыли тайну необычной структуры туманности Южное Кольцо.

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