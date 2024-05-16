МАГАТЭ провело ротацию экспертов на Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело ротацию инспекторов на Запорожской АЭС. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале электростанции.

«Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе 19-й команды наблюдателей МАГАТЭ четыре инспектора. Их задача, как и прежде, — наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что российские военные совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской атомной электростанции.

Согласно информации ведомства, в целях безопасности наблюдателей агентства по всему маршруту движения — от перехода разрушенного моста у села Каменское Запорожской области — с 7:00 до 19:00 мск действовал режим прекращения огня. Перед началом маршрута российские саперы проверили местность на предмет неразорвавшихся снарядов.

Ранее на Западе не исключили попыток Украины устроить взрыв на ЗАЭС из-за провалов на фронте.