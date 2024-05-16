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Опубликованы кадры неудачного побега бронеавтомобиля ВСУ от российского дрона

Sputnik опубликовал видео побега американского бронеавтомобиля HMMWV от дрона РФ

Бронеавтомобиль HMMWV производства США, который был передан украинской армии, совершил неудачный побег от российского беспилотника. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

Машина пыталась скрыться от дрона ВС РФ, но вылетела в кювет, после чего несколько раз перевернулась. Над машиной появился столб пыли.

В публикации сказано, что бронеавтомобиль не справился с управлением «под ударами судьбы».

16 мая Вооруженные силы РФ уничтожили украинский склад хранения безэкипажных катеров.

Также отмечалось, что за минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины.

Издание «РБК-Украина» писало, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит на территории Украины завод, который будет производить системы противовоздушной обороны.

Ранее на Западе предупредили ВСУ о возможном наступлении армии РФ с двух сторон.

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Операция на Украине
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