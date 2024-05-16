Опубликованы кадры неудачного побега бронеавтомобиля ВСУ от российского дрона

Бронеавтомобиль HMMWV производства США, который был передан украинской армии, совершил неудачный побег от российского беспилотника. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

Машина пыталась скрыться от дрона ВС РФ, но вылетела в кювет, после чего несколько раз перевернулась. Над машиной появился столб пыли.

В публикации сказано, что бронеавтомобиль не справился с управлением «под ударами судьбы».

16 мая Вооруженные силы РФ уничтожили украинский склад хранения безэкипажных катеров.

Также отмечалось, что за минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины.

Издание «РБК-Украина» писало, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит на территории Украины завод, который будет производить системы противовоздушной обороны.

Ранее на Западе предупредили ВСУ о возможном наступлении армии РФ с двух сторон.