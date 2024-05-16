Путин заявил о безграничных возможностях сотрудничества РФ и Китая

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай продолжат действовать совместно для успешного развития, поскольку только так обе страны смогут преодолеть любые препятствия. Об этом пишет ТАСС.

«Будем и дальше действовать в унисон ради успешного развития двух стран, процветания двух народов, для повышения авторитета и влияния России и Китая в мире», — сказал Путин в преддверии концерта в честь 75-летия установления дипломатических отношений России и Китая и старта перекрестных Годов культуры.

Он выразил уверенность, что у российско-китайского сотрудничества «безграничные возможности».

«Нам под силу справиться с любыми препятствиями», — подчеркнул президент РФ.

В ходе продолжающегося визита в Китай Путин вспомнил фразу из старой песни 1940-х «Русский с китайцем – братья навек», чтобы описать современный этап развития отношений между Пекином и Москвой. До этого российский лидер признался, что чувствует себя в Китае как дома. Также Путин назвал переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином, которые длились почти 2,5 часа, «исключительно насыщенными и содержательными».

Ранее Илон Маск прокомментировал визит Путина в Китай.