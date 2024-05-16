Россиянин зарезал супругу в ЗАГСе на глазах у ее младенца

Жителя Иркутской области задержали после расправы над женой. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Саянске. По предварительным данным, 25-летний мужчина и 21-летняя девушка отправились в ЗАГС, чтобы развестись. По неизвестной причине россиянин напал на возлюбленную с ножом и нанес несколько ударов.

«От полученных травм девушка скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи», – сообщается в публикации.

Молодого человека задержали, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения. На данный момент на месте работают правоохранители.

Как сообщает Kp.ru, пара зарегистрировала отношения в апреле. В день инцидента девушка пришла в ЗАГС со своим младенцем, девочка не является дочерью подозреваемого. Ребенка передали родственникам матери.

Известно, что ранее жених был судим, статья и срок не уточняются.

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