Политолог объяснил заявление НАТО о защите Украины с территории других стран

Экс-глава НАТО Андерс Фог Расмуссен не просто так выступил с предложением к альянсу сбивать ракеты на подлете к Украине с территории соседних стран. Эта идея уже звучала, однако сейчас ее повторяют, желая прощупать почву и посмотреть на реакцию России, заявил 360.ru директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

Напомним, Расмуссен предложил Польше и Румынии задействовать свои ПВО для помощи Украине. По его мнению, это можно делать на территории НАТО, без отправки армейского контингента на поле боя на Украину. По мнению Подлесного, до сих пор от этого западные страны останавливала возможная реакция России. Однако сейчас Запад считает, что Россия не пойдет дальше словесных угроз, а обозначенные ранее «красные линии» уже не раз стирались, поэтому эта идея зазвучала вновь, уверен политолог.

Еще одной существенной причиной возвращения к идее применения ПВО соседних стран послужила ситуация в зоне спецоперации, считает Подлесный.

«Сегодня Украина буквально требует, чтобы ей дали американские зенитные ракетные комплексы Patriot, потому что украинская ПВО фактически разбита, а то, что осталось, носит очаговый характер вокруг особо важных объектов государственной власти и военной инфраструктуры», — объяснил он.

Заявление Расмуссена политолог назвал «пробным шагом в ожидании реакции России», отметив, что она не замедлила последовать. Официальные чиновники дали понять представителям НАТО, что при попытке сбить российские ракеты или самолеты последует удар по местам пуска, заключил эксперт.

В ЕС ранее заявили, что НАТО не сможет победить в конфликте на Украине