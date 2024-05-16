Президент Грузии вновь раскритиковала законопроект об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь раскритиковала закон об иностранных агентах, заявив, что он «неприемлем» и не должен быть принят. Ее слова приводит Associated Press.

«Это [принятие закона] неприемлемо, потому что отражает изменение отношения Грузии к гражданскому обществу, средствам массовой информации и рекомендациям Европейской комиссии, которые не согласуются с нашей заявленной политикой продвижения к европейской интеграции», — указала Зурабишвили.

14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении неоднозначно воспринимаемый в местном обществе закон об иноагентах. Обсуждение шло на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции. В итоге за проголосовали 84 депутата, против — 30.

После этого в парламенте Грузии был объявлен красный уровень опасности. На площади Свободы выстроился спецназ и водометы, депутаты покинули здание под охраной полиции.

Согласно принятому закону, все некоммерческие юридические лица и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы, будут обязаны регистрироваться в специальном государственном реестре. Кроме этого, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять Минфину Грузии декларацию о доходах и расходах.

Ранее в Грузии обвинили европейских министров в попытке свергнуть власть в стране.