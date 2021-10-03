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Зарубежные СМИ рассказали о растущем значении «Удоканской меди» в условиях перехода к «зеленой» энергетике

Запуск второй очереди проекта освоения Удоканского месторождения меди — долгожданное событие, как для российского Дальнего Востока, так и в целом для мировой экономики, заявил председатель совета директоров «Удоканской меди» Валерий Казикаев.

По его мнению, это знаковый проект, который не смог в свое время воплотить в жизнь Советский Союз.

Условия, в которых приходилось работать, чрезвычайно трудные, отмечает France 24 со ссылкой на AFP.

Зимой температура в Забайкалье опускается до -60, поэтому проект оказался весьма затратным. Впрочем, сомнений в том, что он окупится, нет, поскольку стоимость меди, 'нового черного золота», бьет рекорды на мировых рынках и продолжает расти.

«На протяжении следующих 15 лет спрос на медь вырастет на 30%, по мере того, как будет расти «зеленая экономика», —  говорит аналитик рейтингового агентства Fitch Юля Бучнева.

Таким образом, ожидается, что производство в Забайкалье, учитывая его масштабы — месторождение занимает третье место в мире по запасам — станет ключевым звеном в переходе к экологичным источникам энергии. В этом контексте значение, которое «Удоканская медь» будет иметь для российской экономики, трудно переоценить. Многие надеются, что предприятие станет источником благосостояния для РФ и не только, отмечает издание.

Ранее Казикаев говорил, что  для «Удоканской меди» как для экспортноориентированной компании все более актуальной становится климатическая повестка. Чтобы конкурировать на мировом рынке, необходимо сокращать углеродный след продукции, подчеркивал он.

В качестве потенциальных рынков рассматриваются Китай, Япония и Южная Корея. В этом контексте получил вторую жизнь и БАМ, и другие транспортные артерии Дальнего Востока.

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