Пассажиров с потерявшего ход по пути с Сахалина на Курилы судна доставили на берег

Пассажиры с теплохода «Игорь Фархудинов», который потерял ход во время плавания из порта Корсаков на Курилы в понедельник, были успешно эвакуированы на берег. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

«По состоянию на 12.00 (4.00 мск) 28 мая все 94 пассажира с потерявшего ход теплохода «Игорь Фархудинов» благополучно доставлены в порт города Курильск», — говорится в сообщении.

На борту теплохода остается экипаж из 33 человек, ожидающий буксировки обратно в порт Корсаков, уточнили в ведомстве.

По данным спасателей, причиной аварийной ситуации на судне стал выход из строя винторулевого управления.

Сахалинская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания и защите прав пассажиров на морском транспорте. Оценка будет дана как техническому состоянию судна, так и действиям экипажа.

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