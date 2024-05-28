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Пассажиров с потерявшего ход по пути с Сахалина на Курилы судна доставили на берег

МЧС: пассажиров с судна, идущего с Сахалина на Курилы, доставили на берег

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Андрей Зима/РИА Новости

Пассажиры с теплохода «Игорь Фархудинов», который потерял ход во время плавания из порта Корсаков на Курилы в понедельник, были успешно эвакуированы на берег. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

«По состоянию на 12.00 (4.00 мск) 28 мая все 94 пассажира с потерявшего ход теплохода «Игорь Фархудинов» благополучно доставлены в порт города Курильск», — говорится в сообщении.

На борту теплохода остается экипаж из 33 человек, ожидающий буксировки обратно в порт Корсаков, уточнили в ведомстве.

По данным спасателей, причиной аварийной ситуации на судне стал выход из строя винторулевого управления.

Сахалинская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания и защите прав пассажиров на морском транспорте. Оценка будет дана как техническому состоянию судна, так и действиям экипажа.

До этого в Красноярском крае рыбак застрял на острове на середине реки. Инцидент произошел на реке Туба, резиновую лодку с 44-летним мужчиной отнесло течением на остров. Он не смог выбраться самостоятельно и связался со спасателями.

Ранее двое детей и двое взрослых застряли на резиновой лодке посреди Волги.

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