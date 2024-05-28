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Евросоюз назвали неспособным отказаться от российских металлов

Экономист Чирков заявил, что ЕС не может отказаться от металлов из РФ из-за цены

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Shutterstock/FOTODOM

Страны Европейского союза (ЕС) не могут обойтись без металлов из России. Такое мнение в комментарии «Известиям» выразил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

По его словам, страны Европы не могут обойтись без металлов из РФ, иначе им придется покупать этот товар на мировых рынках, а это — сложная логистика, дороже, менее надежные поставки.

«Продукция цветной и черной металлургии из России очень востребована. В целом металлургическая отрасль РФ уже стала гораздо более конкурентоспособной. Стоимость энергии, необходимая для производства [многих видов металлов], больше, чем стоимость непосредственно сырья. Россия сейчас в области энергетики, стоимости электроэнергии очень конкурентоспособна», — заявил эксперт.

Кроме того, по словам Чиркова, далеко не весь металл оказался под санкциями. Например, производители черных металлов пользуются предусмотренными для них исключениями, поставляя свои товары на европейские рынки.

27 мая РИА Новости сообщило, что Евросоюз в марте 2024 года увеличил закупки российского железа, стали и алюминия из-за роста спроса в Бельгии и Германии.

По информации агентства, российский экспорт железа и стали в марте вырос в 1,7 раза в месячном выражении, или до €328 млн, что является максимумом с мая 2023 года.

Больше всего российской продукции в марте 2024 года закупила Бельгия. Оборот вырос в 3,5 раза, до €130,5 млн. Далее следуют Италия (€85 млн) и Дания (€35,1 млн). В пятерку крупнейших покупателей также вошли Чехия и Нидерланды.

Ранее в России замедлилось производство стали.

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