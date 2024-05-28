Пекин призвал США не вмешиваться в морские споры Китая с соседями

Соединенные Штаты не должны вмешиваться в морские споры между Китаем и его соседями. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел КНР по итогам двусторонних консультаций с США по морским вопросам, передает РИА Новости.

«США не должны вмешиваться в морские споры между Китаем и соседними странами, не должны создавать маленькие кружки с целью использования моря для контроля над Китаем, не должны подрывать региональный мир и стабильность», — говорится в сообщении.

Китайская сторона обеспокоена провокациями со стороны Вашингтона в окружающих КНР водах и призвала искренне уважать территориальный суверенитет, морские права и интересы страны.

Также Китай призвал США прекратить потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

27 мая глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил, что остров и дальше будет усиливать оборону и следовать идее экс-президента США Рональда Рейгана о «мире через силу».

До этого председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол на пресс-конференции по итогам встречи с Лай Циндэ в Тайбэе заявил, что Вашингтон поставит Тайваню новейшее вооружение, а не старое, как Украине.

Маккол также заявил, что Пекин не планирует «брать Тайвань мирным путем». По его словам, об этом свидетельствуют проводимые Пекином учения.

Ранее в Китае категорически отвергли возможность заявлений о независимости Тайваня.