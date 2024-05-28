Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Повторный удар в Луганске мог быть нанесен по спасателям

Мирошник не исключил, что удар по Луганску нанесли по месту, где были спасатели

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Повторный удар по Луганску был нанесен по территории, где работают спасатели после предыдущего обстрела города. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Жители сообщают еще о двух громких прилетах в том же районе Луганска. Не исключен повторный удар по месту, где работают спасатели, ликвидирующие последствия недавней ракетной атаки», — написал он.

До этого сообщалось, что несколько взрывов в восточной части Луганска произошли около 00:00 (мск).

27 мая в 21.55 (мск) глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами.

20 мая Пасечник заявил, что ВСУ ударили по поселку Юбилейному французскими ракетами Scalp-Eg. После прилета возник пожар. Пасечник сообщал о пяти пострадавших, однако позже глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко назвала другую цифру — 12. По ее словам, в больницах региона находятся девять пострадавших, еще трое человек были направлены на амбулаторное лечение.

Ранее бригада ВСУ лишилась 40 процентов своих бойцов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами