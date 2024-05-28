Крупный пожар на бумажной фабрике в Донецке смогли ликвидировать лишь спустя два дня

Спустя два дня был полностью ликвидирован серьезный пожар на бумажной фабрике в столице Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом говорится в Telegram-канале МЧС России

«Специалисты МЧС России успешно потушили пожар на бумажной фабрике в Донецке, который произошел в Калининском районе. По официальной информации, огонь уничтожил запасы бумаги объемом 3 600 кубометров на площади 900 квадратных метров», — говорится в отчете.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Известно, что борьбу с огнем вели 34 спасателя и использовалось несколько единиц специальной техники. Работы по тушению пожара продолжались два дня.

Тем временем в Бурятии бушуют сильные лесные пожары. В Муйском районе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) сохраняется из-за наиболее сложных пожаров, на которых работают два пожарных поезда, специалисты авиалесоохраны и усиленная группировка. Планируется дополнительное привлечение сил для борьбы с возгораниями. Также горят Курумканский, Баргузинский, Иволгинский и Баунтовский районы.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.