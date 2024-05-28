В ФСБ рассказали об особой активности украинских ДРГ во время выборов в России

Глава Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы наиболее активно пытались проникнуть на территорию РФ во время кампании по выборам президента России. Об этом сообщает РИА Новости.

«В указанный период совместно с подразделениями ВС России и Росгвардии предотвращены неоднократные попытки вооруженного вторжения украинских боевиков в приграничные районы Белгородской и Курской областей», — сказал Кулишов.

По словам главы погранслужбы ФСБ, в ходе боевых столкновений на государственной границе диверсанты понесли существенные потери в живой силе и военной технике.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что неоднократные попытки прорыва на территорию РФ банд наемников, предателей и украинских диверсионных групп были сорваны во многом благодаря решимости пограничников.

23 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российские военные нанесли удары по украинским диверсионно-разведывательным группам на Херсонском направлении, которые хотели высадиться на острова у Антоновского моста.

Ранее бывший сотрудник СБУ рассказал о вербовке россиян для диверсий.