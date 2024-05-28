Зеленский подпишет с Бельгией соглашение о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Бельгию для подписания соглашения о безопасности. Об этом сообщила газета Soir.

«Во вторник ожидается прибытие Зеленского в Бельгию. После подписания двустороннего соглашения о безопасности в Брюсселе его примут на военном аэродроме Мелсбрук», — сказано в сообщении издания.

По данным Soir, на аэродроме президент Украины встретится с пилотами, инструкторами, а также техническими специалистами истребителей F-16.

10 мая ​​офис президента Украины сообщал о начале переговоров с Бельгией по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

27 мая премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Мадриде соглашение о безопасности. Санчес после подписания документа заявил, что Испания с самого начала конфликта «была привержена Украине». Он также отметил, что визит Зеленского в Испанию позволяет Мадриду подтвердить «твердую приверженность» Киеву «во всех областях».

В конце апреля сообщалось, что власти Украины и США провели третий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Киева.

Ранее Украина и Германия договорились, что подпишут документ о гарантиях безопасности.