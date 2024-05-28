В Европе из-за санкций и сокращения улова столкнулись с дефицитом трески

На фоне сокращения мировых уловов и ограничений на торговлю с Россией в Европе снизилось предложение атлантической трески. Об этом, ссылаясь на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ), сообщает информационное агентство РБК.

В свою очередь, ВАРПЭ, цитируя доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), указывает, что запрет на торговлю с Россией негативно сказывается на европейских переработчиках. Из-за введенных санкций в Европе не могут получить достаточного количества сырья.

Глава ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что меры в отношении России привели к непредусмотренным последствиям. Он назвал антироссийские ограничения триггером для масштабного переустройства всего мирового рыбного хозяйства.

До этого доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков заявил, что страны Европейского союза не могут обойтись без металлов из России.

Ранее Евросоюз запретил поставлять в Россию оборудование для прослушки.