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Стало известно о заседании Совбеза ООН по израильскому удару в Рафахе

ТАСС: заседание Совбеза ООН в связи с ударом Израиля в Рафахе пройдет 28 мая

Совет Безопасности (СБ) ООН 28 мая проведет экстренное заседание в связи с израильским ударом по палаточному лагерю в Рафахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Совбезе.

Встреча пройдет в формате закрытых консультаций. «Во вторник вечером состоятся закрытые консультации по запросу Алжира», — заявил собеседник агентства.

26 мая Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о множестве жертв и раненых после удара Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «трагическим инцидентом» авиаудар в Рафахе. США и страны Европы раскритиковали удар Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее еще одна страна осудила удар Израиля по Рафаху.

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