Эксперт предупредил о росте цен на шампанское к Новому году

Директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил, что в связи с ростом спроса на шампанское в праздники, цены к Новому году могут подняться на 10%. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

Остапкович не советует запасаться игристым заранее, а небольшое повышение цен к праздникам считает традиционным и объяснимым.

«Но если для кого-то прибавка к цене 10% критична, тогда может и стоит задуматься о покупке нескольких бутылок про запас», — отметил эксперт.

По его словам, дефицита не будет и спрос будет сбалансирован предложением, а отечественные производители готовятся к праздникам, наращивая производство.

Остапкович добавил, что стоимость импортного шампанского зависит от курса рубля, который в свою очередь зависит от цены на нефть и газ.

2 июля президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать слово «шампанское» только в отношении напитка, который был произведен в России.

Поставки французского шампанского в РФ останавливались в июле 2021 года в связи с тем, что новый закон вносил изменения в регулирование производства и оборота винодельческой продукции.