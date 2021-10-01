«Газпром» начал поставки газа в Хорватию по «Турецкому потоку»

«Газпром» начал поставки газа из «Турецкого потока» в Хорватию. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

В заявлении говорится, что в пятницу начались поставки голубого топлива в эту страну «по новому маршруту – через газопровод «Турецкий поток» и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии».

С 1 октября «Газпром» также начал поставлять газ в Венгрию, в обход Украины, через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы.

Новый контракт на поставку газа между Россией и Венгрией сроком действия до конца 2036 года был заключен 27 сентября. В соглашении есть возможность пересмотра условий через 10 лет.

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