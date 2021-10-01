ФНС начнет штрафовать за сокрытие средств на электронных кошельках

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 1 октября сможет штрафовать налогоплательщиков, если они не отчитались о переводах через иностранные платежные средства без открытия банковского счета.

Правила касаются сумм, которые превышают 600 тыс. рублей в год, и которые были переведены через платежные системы типа Western Union, MoneyGram и других, пояснили «Ведомости».

Размер штрафа составит от 20% до 40% от суммы, переведенной за год. Он будет одинаковым для всех налогоплательщиков: как для граждан, так и для должностных и юридических лиц.

Юрлица и индивидуальные предприниматели должны будут отчитаться за третий квартал 2021 года до 31 октября. Граждане должны сообщить информацию о переводах за период с 1 июля по 31 декабря 2021 года до 1 июня 2022 года.

Не нужно будет декларировать переводы на пользовательские счета для оплаты приложений и медиапродуктов (например, с помощью Steam или Apple Pay) у иностранного онлайн-сервиса. Однако пополнение баланса иностранных кошельков для покупок в интернет-магазинах нужно обязательно декларировать.

Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал 11 июня, с сегодняшнего дня требования вступили в силу. При нарушении сроков будет вынесено предупреждение или назначен административный штраф в зависимости от числа дней просрочки. За использование иностранного электронного кошелька при непредставленной отчетности уже предусмотрен штраф.