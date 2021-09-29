В Сочи планируют наладить прямое паромное сообщение с Турцией

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о планах городских властей наладить прямое морское паромное сообщение с Турцией. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что проект по возобновлению паромного сообщения важен для развития Сочи. По его словам, это позволит снизить цену в городе на плодоовощную продукцию, которая доставляется на курорт большегрузами из Новороссийска и Туапсе, а также позволит разгрузить федеральные трассы.

Кроме того, обсуждаются круизные маршруты в Турцию, которые призваны разнообразить досуг жителей и гостей Сочи и создать новые рабочие места в городе. Копайгородский заявил, что технически Сочи готов к подобной форме взаимодействия.

Ранее сообщалось, что 29 сентября между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи пройдет встреча.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что лидеры двух стран обсудят ситуацию в Сирии, Афганистане и Ливии, а также ряд других международных вопросов. Президент Турции говорил, что у него есть «серьезные ожидания» по поводу этой встречи.