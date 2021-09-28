Назван ожидаемый уровень безработицы в России

Уровень регистрируемой безработицы в России по плану правительства к 2030 году не должен превышать 1%. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Целями госпрограммы «Содействие занятости населения» являются: непревышение к 2030 году значения уровня регистрируемой безработицы более 1%», — говорится в постановлении, которое вносит изменения в эту госпрограмму.

Помимо этого, должны быть созданы условия для формирования культуры безопасного труда и повышения эффективности мер, которые направлены на сохранение жизни и здоровья работников.

Ранее президент России Владимир Путин позитивно оценил уровень занятости населения России. Он отметил, что одной из основных задач после начала пандемии было обеспечить занятость не ниже уровня 2019 года. По словам главы государства, эту планку в целом удалось преодолеть в июле, когда численность занятого населения составила 72 млн человек. Росстат в начале сентября сообщил в своем докладе, что безработица снизилась до 4,5%.