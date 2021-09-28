Сбербанк увеличил доходы ФНБ

Счетная палата опубликовала заключение на исполнение Федерального бюджета за прошлый год. В нем отмечается, что приобретение в марте 2020 года правительством РФ у ЦБ контрольного пакета Сбербанка за счет средств Фонда Национального Благосостояния (ФНБ) принесло казне хороший доход.

Сумма иных разрешенных финансовых активов ФНБ в 2020 году выросла в три раза до 4,8 трлн рублей. По данным Счетной палаты, финансовые активы подорожали в основном за счет размещения части средств фонда в обыкновенные акции ПАО «Сбербанк России», а также переоценки их стоимости. В результате стоимость правительственного пакета акций Сбербанка в 2020 году выросла на 43,6% (932 млрд рублей).

Совокупный доход от управления средствами ФНБ по итогам 2020 года составил 345,3 млрд. рублей, что в 5,6 раза больше ожидаемого показателя. Большую часть этой суммы обеспечили рекордные дивиденды Сбербанка, которые в 2020 году составили 18,4 рубля на одну акцию (более 55% чистой прибыли).

«Размер доходов от размещения средств ФНБ в финансовые активы, зачисленных в федеральный бюджет в 2020 году, увеличился на 211 млрд рублей, что связано с поступлениями доходов от размещения средств ФНБ в обыкновенные акции ПАО «Сбербанк России», — говорится в заключении Счетной палаты.

Стоит отметить, что в 2021 году Сбербанк выплатил самые большие дивиденды на российском рынке – 422 млрд. рублей.

«Сберегательный банк – хороший актив для инвесторов. Правительство Российской Федерации, став акционером, тоже позитивно оценивает работу за прошлый год. Мы видим хорошие финансовые результаты, в том числе, отдачу от капитала, который был вложен в банк и в экосистему», — ранее отметил на годовом собрании акционеров Сбербанка министр финансов РФ и председатель наблюдательного совета Сбербанка Антон Силуанов.