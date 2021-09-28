Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Собчак сравнила ролик красноярских полицейских о педофиле с шоу Лапенко 14:57
Израильские археологи нашли каменоломню периода строительства Второго Храма 14:55
Билялетдинов считает оправданным вызов Глушакова в сборную России 14:54
Пермские власти объяснили «намаз в школе» тренировкой позы «по-турецки» 14:49
Путин заявил, что в России продолжат повышать пенсии в ближайшие годы 14:48
ФСБ рассекретила дело главврача курорта «Теберда», причастного к казни... 14:48
Суд приговорил экс-главу Татфондбанка Мусина к 12 годам лишения свободы 14:48
Британцы раскупают Lada Niva по цене под 2 млн рублей 14:46
Около аэропорта Багдада загорелась военная база с войсками США 14:45
Гимнастка Леванова назвала «терпимым» отсутствие флага России на Олимпиаде 14:40

Сбербанк увеличил доходы ФНБ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Счетная палата опубликовала заключение на исполнение Федерального бюджета за прошлый год. В нем отмечается, что приобретение в марте 2020 года правительством РФ у ЦБ контрольного пакета Сбербанка за счет средств Фонда Национального Благосостояния (ФНБ) принесло казне хороший доход.

Сумма иных разрешенных финансовых активов ФНБ в 2020 году выросла в три раза до 4,8 трлн рублей. По данным Счетной палаты, финансовые активы подорожали в основном за счет размещения части средств фонда в обыкновенные акции ПАО «Сбербанк России», а также переоценки их стоимости. В результате стоимость правительственного пакета акций Сбербанка в 2020 году выросла на 43,6% (932 млрд рублей).

Совокупный доход от управления средствами ФНБ по итогам 2020 года составил 345,3 млрд. рублей, что в 5,6 раза больше ожидаемого показателя. Большую часть этой суммы обеспечили рекордные дивиденды Сбербанка, которые в 2020 году составили 18,4 рубля на одну акцию (более 55% чистой прибыли).

«Размер доходов от размещения средств ФНБ в финансовые активы, зачисленных в федеральный бюджет в 2020 году, увеличился на 211 млрд рублей, что связано с поступлениями доходов от размещения средств ФНБ в обыкновенные акции ПАО «Сбербанк России», — говорится в заключении Счетной палаты.

Стоит отметить, что в 2021 году Сбербанк выплатил самые большие дивиденды на российском рынке – 422 млрд. рублей.

«Сберегательный банк – хороший актив для инвесторов. Правительство Российской Федерации, став акционером, тоже позитивно оценивает работу за прошлый год. Мы видим хорошие финансовые результаты, в том числе, отдачу от капитала, который был вложен в банк и в экосистему», — ранее отметил на годовом собрании акционеров Сбербанка министр финансов РФ и председатель наблюдательного совета Сбербанка Антон Силуанов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Путин заявил, что в России продолжат повышать пенсии в ближайшие годы
Пентагон и Минобороны РФ обсудили идею совместного базирования
WSJ: США заинтересовало предложение Путина о совместном использовании российских баз
«От перестановки мест в сборной сумма не изменится»
Жамнов сменил Брагина на посту главного тренера сборной России по хоккею
Полицейские пришли в приемную вице-спикера Госдумы Мельникова
Маск снова обогнал Безоса в списке Forbes
Стоимость бензина Аи-95 на бирже обновила рекордные значения
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий водителям с судимостью работать в такси
Новости и материалы
Собчак сравнила ролик красноярских полицейских о педофиле с шоу Лапенко
Израильские археологи нашли каменоломню периода строительства Второго Храма
Билялетдинов считает оправданным вызов Глушакова в сборную России
Пермские власти объяснили «намаз в школе» тренировкой позы «по-турецки»
ФСБ рассекретила дело главврача курорта «Теберда», причастного к казни детей в годы ВОВ
Суд приговорил экс-главу Татфондбанка Мусина к 12 годам лишения свободы
Британцы раскупают Lada Niva по цене под 2 млн рублей
Около аэропорта Багдада загорелась военная база с войсками США
Гимнастка Леванова назвала «терпимым» отсутствие флага России на Олимпиаде
Усик рассказал, повезет ли чемпионские пояса в Крым
«Я недоумевала»: Бритни Спирс прокомментировала выход документалки о себе
Над Сочи в пять пассажирских самолетов ударила молния
Принц Эндрю продает свой единственный дом из-за долгов
ЕК планирует встречу с министром энергетики Украины Галущенко из-за контракта РФ и Венгрии
В США завели дело на адвоката, заявившего о вмешательстве России в выборы
Сестры Аверины выступят на чемпионате мира по художественной гимнастике
Россиян предупредили об опасности «ипотечной лихорадки»
Власти Москвы выделят 700 млн рублей на плазму для пациентов с COVID-19
Все новости
Умирают в 10 раз чаще. Почему COVID-19 не щадит курильщиков
Ученые доказали, что курильщики умирают от коронавируса чаще некурящих
Забыл опустить кузов: как самосвал на Урале убил двоих
Грузовик на трассе в Пермском крае снес пешеходный мост, погибли два водителя
«Результаты Олимпиады в Токио стали неожиданностью»
Интервью чемпионки Левановой о возвращении в сборную, ОИ-2020 и отношениях с Ковтуном
Отношений «на расстоянии» с бигтехом не построить
Почему одной лишь регуляторики в отношении ИТ-гигантов недостаточно
Загадка Красного Пятна: шторм на Юпитере усилился
Hubble обнаружил странные изменения в Большом Красном Пятне Юпитера
Оружейники попали в переделку
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 18 регионах страны
Кадры с места обрушения пешеходного моста на автомобили в Пермском крае
«Находится под постоянной угрозой войны»
КНДР произвела ракетный пуск перед выступлением своего представителя в ООН
Водители все чаще вовремя оплачивают штрафы. Приставы теряют 4 млрд рублей
ФССП сообщила о снижении числа водителей-должников по штрафам на треть
«Надо выкопать Версаче из могилы, чтобы получить качественную коллекцию»
За что критикуют модные показы осени
Шоу «Учитель года» и меньше контрольных. Новые поручения Путина
Путин поручил сократить количество проверочных работ в школах
«Заработок в TikTok нелегкий. Это работа 24/7 без отдыха и графика»
Интервью с самым популярным тиктокером России Кириллом Колесниковым
«За талантливыми ребятами следят на международном уровне»
Профессор рассказала, студентов каких специальностей переманивают иностранные вузы
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях