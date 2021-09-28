Цена на газ в Европе впервые в истории поднялась до $1000 за тыс. кубометров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов на ICE Futures.

По данным биржи, цены на октябрьский фьючерс в начале торгов достигли $992 за тысячу кубометров.

Позже, в 10.10 мск, цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла максимума почти в $1030 за тысячу кубометров.

15 сентября цена газа в Европе достигла $950 за тысячу кубометров, в четвертый раз за день побив рекорд.

14 сентября директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил, что цена газа в Европе может достичь $1000 за тысячу кубометров. По его словам, газ на европейской территории дорожает в основном из-за погодных причин, сокращения поставок СПГ, недостатка газа в хранилищах в преддверии отопительного сезона. Однако разгону цен способствуют и «спекулятивные» факторы.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, почему цена газа бьет рекорды и когда это закончится.