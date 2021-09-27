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Глава «Газпрома» Миллер раскрыл важную составляющую газового договора с Венгрией

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В «Газпроме» раскрыли подробности принятого решения о поставках газа в Венгрию в обход Украины, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

В компании подчеркнули, что важной составляющей новых договоренностей является диверсификация маршрутов поставок.

«Уже с 1 октября Венгрия начнет получать газ «Газпрома» через «Турецкий поток» и газопроводы Юго-Восточной Европы. Это во многом стало возможным благодаря усилиям болгарских, сербских и венгерских компаний по развитию национальных газотранспортных систем», — заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Отмечается, что подписанные долгосрочные контракты с Венгрией «гарантируют надежные, стабильные поставки российского газа на ближайшие 15 лет».

«Газпром» подписал с Венгрией два долгосрочных контракта на поставку газа до конца 2036 года.

Соглашение должно вступить в силу 1 октября.

Таким образом, поставки газа в Будапешт предусматривают частичный отказ от транзита газа через Украину. Предполагается, что корректировка договора будет возможна через 10 лет.

В МИД Украины заявили, что «удивлены и разочарованы» решением Венгрии и намерены обратиться в Еврокомиссию с требованием оценить соответствие нового соглашения между РФ и Венгрией европейскому законодательству в области энергетики.

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