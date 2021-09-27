Путин назвал главных врагов России

Главными врагами России являются бедность, проблемы здравоохранения, образования и инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

По его словам, после оглашения итогов избирательной кампании он слышал «боевой клич «ура!» в некоторых штабах, однако, Путин отметил, что «кричать ура пока еще рановато».

«Враг в лице бедности пока еще не побежден, надо повышать уровень благосостояния граждан», — сказал глава государства на встрече с вице-премьерами правительства.

Президент подчеркнул, что в России еще есть над чем работать, в частности над повышением уровня и качества жизни россиян.

Президент обратился к вице-премьерам с просьбой настроить свои команды по всем направлениям в правительстве, министерствах и ведомствах на оперативное, грамотное, эффективное выполнение стоящих перед ними фундаментальных задач. Он подчеркнул, что рассчитывает на активную и эффективную работу в ближайшем будущем и в среднесрочной перспективе.

«Люди оценивают то, как мы движемся по их реализации, по их решению. Но не менее важна и реальная, повседневная работа правительства», — заявил российский лидер.

Ранее в ходе встречи с руководством партий, прошедших в Госдуму, по результатам сентябрьских выборов, Путин призвал работать над тем, чтобы свести уровень бедности в стране к минимуму. Он отметил, что нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования и здравоохранения.