Назван средний размер страховой пенсии в 2022 году

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала средний размер страховой пенсии по старости в следующем году. Об этом сообщает ТАСС.

«Проектом бюджета Пенсионного фонда РФ среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам предусмотрен в 2022 году [на уровне] 18 521 рубль», — сказала она.

Также Голикова отметила, что в феврале будущего года будут проиндексированы ежемесячные выплаты ряду категории граждан. Пособия будут повышены на 5,8%. Увеличение коснется 14,5 млн россиян.

В этом году страховые пенсии работающих пенсионеров были проиндексированы на 6,3%, в среднем они составляют до 17 443 рублей.

Ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) разъяснили порядок увеличения пенсий.

В России каждый год с 1 января индексируются страховые пенсии большинства пенсионеров. С 1 апреля ежегодно повышаются пенсии по государственному обеспечению, в том числе социальные. С 1 августа увеличиваются страховые пенсии работавших пенсионеров, а также выплаты пенсионных накоплений по результатам полученной инвестиционной доходности.