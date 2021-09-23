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В Россельхознадзоре считают, что табачная продукция не подорожает из-за новых правил

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Внесение табачных изделий в перечень продукции высокого фитосанитарного риска не приведет к значительному росту цен на нее или остановке производств. Об этом заявили в Россельхознадзоре, комментируя сообщения СМИ, сообщает ТАСС.

«Заявления о росте цен и остановке работы табачных заводов, по всей видимости, происходят в виду некорректного понимания принципов фитосанитарного контроля продукции высокого риска. К такой категории относятся, например, овощи и фрукты, однако отслеживание их фитосанитарного состояния не приводит к остановке их производства и повышению цен», — пояснили в Россельхознадзоре.

В ведомстве отметили, что если табачное сырье и отходы получат статус продукции высокого риска, компетентные ведомства стран-поставщиков будут обязаны проводить лабораторные исследования экспортируемого сырья и выдавать на их основании фитосанитарные сертификаты, что гарантирует их безопасность. При этом при поступлении в России продукция будет проверяться на соответствие фитосанитарным требованиям, в том числе на отсутствие карантинных объектов, и только при подозрении на наличие опасного насекомого проводится энтомологическая экспертиза.

По рассчетам международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сделанных на основе данных Росстат, в прошлом году год число курящих в стране сократилось на 1,33 млн человек. Курить продолжали 23,1 процента россиян старше 15 лет, или около 27,9 млн человек. И численность курильщиков в России сокращается с 2009 года.

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) подчеркивает, что курение провоцирует развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, легких, а также онкологию. На фоне этого табачная индустрия постепенно отказывается от традиционного табака, переключаясь на научно-обоснованные альтернативы с меньшим вредом для здоровья. И Публичное Здравоохранение Великобритании (Public Health England), которое отвечает за надзор и регулирование в сфере общественного здоровья, активно продвигает эту идею. Экс-глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA) Скотт Готтлиб заявил, что новые табачные изделия способны помочь защитить здоровье, а также бросить курить.

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