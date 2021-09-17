Путин рассказал о многомиллиардной выгоде от переезда штаб-квартиры «Газпрома» в Петербург

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с петербургским губернатором Александром Бегловым сообщил, что перерегистрация «Газпрома» в Санкт-Петербург даст городу дополнительно 17 млрд рублей налоговых поступлений в 2021 году и 40 млрд — в 2022 году, передает пресс-служба Кремля.

«Вы знаете, что давно уже идет работа «Газпрома» по переносу своей штаб-квартиры в Петербург, и соответствующие здания там уже возвели, которыми теперь Питер может по праву гордиться. Так вот: «Газпром» в Санкт-Петербурге перерегистрируется как налогоплательщик, и это даст городскому бюджету уже в текущем году дополнительно 17 млрд рублей, а в следующем году – порядка 40 млрд рублей», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что это дополнительные средства, которых раньше у города не было.

4 августа новая редакция устава ПАО «Газпром» с местом нахождения в Санкт-Петербурге была зарегистрирована налоговыми органами северной столицы. Адрес штаб-квартиры концерна — «Лахта Центр», конкретно — Лахтинский проспект, дом 2, корпус 3, строение 1. Переезд «Газпрома» из Москвы в Санкт-Петербург продолжался 10 лет. Первым в северную столицу переехала «Газпром нефть».

В 2018 году был завершен «Лахта Центр» — общественно-деловой комплекс, расположенный в Лахте, одном из исторических пригородных поселков на западе Приморского района Санкт-Петербурга.