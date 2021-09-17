Путин подписал указ о выплате блокадникам в размере 50 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате жителям блокадного Ленинграда и защитникам города в размере 50 тыс. рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

«В связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни постановляю: Произвести в 2021 году единовременную выплату в размере 50 000 рублей гражданам Российской Федерации, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», — говорится в документе.

Также уточняется, что правительство России должно обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, в том числе расходов на доставку выплаты, а также определить порядок и условия осуществления.

Глава государства предложил провести соответствующие выплаты ранее в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Тогда Путин отметил, что люди должны получить выплату «своевременно, без волокиты и лишних бумаг».