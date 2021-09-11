МВФ запускает «виртуальную миссию» в Белоруссию

Международный валютный фонд (МВФ) планирует оценить экономическую ситуацию в Белоруссии, для чего запускает специальную «виртуальную миссию». Об этом сообщает Reuters.

По данным источника издания, «виртуальная миссия» соберет дополнительную информацию об экономической ситуации в Белоруссии, событиях и реакции властей на пандемию коронавируса. Сбор данных начнется 13 сентября.

Ранее МВФ предоставил Минску транша в $1 млрд в помощи в борьбе с пандемией.

Прошлой весной власти республики запросили у фонда $940 млн, однако затем президент Александр Лукашенко заявил, что страна не станет выполнять поставленные условия по введению карантина, изоляции и комендантского часа. Несмотря на то что стороны не достигли договоренностей, Минск все же получил финансирование.

По словам Лукашенко, Белоруссия сохранила экономику, отказавшись от локдауна.