ЦБ не планирует повышать ключевую ставку до двухзначных значений в ближайшее время

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не рассматривает сценарий повышения ключевой ставки до двузначных значений в ближайшем будущем. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не видим такого сценария в обозримом будущем, который потребует от нас двузначных значений ключевой ставки. Такие сценарии не рассматриваем», — сказала она.

Набиуллина добавила, что о снижении ставки говорить еще совсем рано.

При этом она отметила, что цель Банка России — вернуть инфляцию к уровню 4%, а для ее снижения, возможно, понадобится еще одно повышение и не один раз.

Ранее Центральный Банк России в пятый раз подряд повысил ключевую ставку — до 6,75% годовых. Уточняется, что на данный момент ставка находится на максимальном уровне с сентября-октября 2019 года.