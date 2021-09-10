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Строительство «Северного потока — 2» завершено

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«Газпром» объявил о завершении строительства газопровода «Северного потока — 2», передает ТАСС.

«На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 мск строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено», — говорится в сообщении.

6 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о скором запуске «Северного потока — 2», а оператор проекта газопровода Nord Stream 2 AG сообщил о том, что была сварена последняя труба газопровода.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину и Польшу.

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