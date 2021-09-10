СМИ: в ноябре Куба отменит все ограничения для российских туристов

С 15 ноября Куба отменит все ограничения для туристов из России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на кубинское в посольство в России.

«И тесты на антигены больше браться не будут. К туристам также не станут предъявлять требования о вакцинации. Но мы всё же рекомендуем сделать прививку для собственного спокойствия», — сказал представитель дипмиссии, уточнив, что в ближайшее время Куба начнет признавать российские препараты от коронавируса.

Он отметил, что в последние два месяца экспресс-тесты у россиян практически перестали выявлять COVID-19 после прилета.

С 8 сентября изменились правила въезда на Кубу — проходить тестирование на коронавирус туристам нужно не в аэропорту, а в отеле. Gо-прежнему необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за трое суток до прилета. Кроме того, туристы по прибытии на Кубу должны подтвердить наличие мед£страховки от COVID-19

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Ранее сообщалось, что Турция разрешила приезжающим в страну детям до 12 лет не делать ПЦР-тест