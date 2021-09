Движение по Суэцкому каналу восстановили после снятия танкера с мели

Судоходство по Суэцкому каналу восстановили после снятия с мели танкера, сообщает ТАСС со ссылкой на службу навигации канала.

Инцидент произошел примерно на 54-м километре канала в Египте. Судно Coral Crystal удалось стащить с мели с помощью двух буксиров. На данный момент танкер длиной 225 метров и шириной 32 метра продолжает движение в южном направлении в конечную точку маршрута — Порт-Судан.

Администрации Суэцкого канала пришлось временно, до освобождения Coral Crystal, приостановить движение кораблей. На момент инцидента в канале было четыре судна, следующих в египетский город Суэц.

Это не первый случай блокирования Суэцкого канала кораблем.

23 марта контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель и полностью заблокировал движение по Суэцкому каналу. В итоге несколько сотен судов собрались в очередь. 29 марта Ever Given вернули на фарватер, однако судно опять застряло из-за плохой погоды. Навигацию полностью удалось возобновить к вечеру того же дня.

Впоследствии суд в Египте вынес решение конфисковать контейнеровоз Ever Given до выплаты его владельцем компенсации. 4 июля сообщалось, что стороны пришли к соглашению, спустя три дня судно покинуло место стоянки. 29 июля контейнеровоз прибыл в порт Роттердама.