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Минфин России предложил Швейцарии пересмотреть налоговое соглашение

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Global Look Press

Заместитель главы Министерства финансов России Алексей Сазанов заявил, что ведомство обратилось к коллегам в Швейцарии с идеей пересмотреть налоговое соглашение с целью недопущения двойного налогообложения, сообщает ТАСС.

«Швейцарским коллегам мы направили свое предложение о пересмотре соглашения», — рассказал Сазанов на полях Московского финансового форума.

Сазанов уточнил, что Минфин России уже получил ответ из Швейцарии.

«Получили [ответ — прим. «Газеты.Ru»], что они готовы вступить с нами в переговоры. В октябре состоятся переговоры», — пояснил Сазанов.

Ранее Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения, по которому страны смогли избежать двойного налогообложения и предотвращали уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.

Указ об денонсации соглашения с Нидерландами подписал президент России Владимир Путин. Действие соглашения прекратится с 1 января 2022 года.

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