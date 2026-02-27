Размер шрифта
Стало известно, как новые британские санкции повлияют на курс рубля

Экономист Федоров: доллар будет стоить до 80 рублей после новых британских санкций
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

Британские санкции не принесут значимых негативных последствий для рубля в среднесрочной перспективе. Курс доллара будет находиться в диапазоне 76–80 рублей большую часть первого полугодия, возможны лишь кратковременные выходы за пределы этого коридора. Об этом «Газете.Ru» сообщил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

«Более ощутимое влияние на условия внешней торговли оказывают санкции США, тогда как меры Великобритании и ЕС играют второстепенную роль. Сам факт введения новых ограничений нельзя назвать дружественным шагом, однако структурного давления на рубль они не создают. Сейчас динамика российской валюты в большей степени определяется внутренними факторами — объемами продажи валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила и масштабами нефтегазового экспорта», — отметил Федоров.

По его словам, дополнительным фактором остается слабый спрос на иностранную валюту со стороны импортеров. Спрос на валюту для оплаты импорта существенно сократился еще во втором квартале прошлого года и пока не демонстрирует признаков восстановления, уточнил Федоров. В этих условиях заметного ослабления рубля до конца апреля ждать не стоит, уверен экономист.

К концу 2026 года доллар может стоить около 84,3 рубля, допустил Федоров.

По данным Investing.com, 26 февраля курс доллара превышал 76,15 рубля.

Ранее Великобритания ввела новые санкции против России.

 
